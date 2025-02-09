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زوارق حربية إسرائيلية تطلق نيراناً مكثّفة قبالة رفح على جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
09-02-2025 | 17:17
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