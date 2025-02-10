Advertisement

أخبار عاجلة

القيادي في حماس خليل الحية: مشاريع الولايات وترامب والغرب إلى زوال والشعب الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القيادي في حماس إسماعيل رضوان للتلفزيون العربي: ندعو إلى تسريع الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة مشاريع نتنياهو وترامب
lebanon 24
10/02/2025 11:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الشعبية: ندعو لحراك عربي شعبي واسع لمواجهة مشاريع التهجير ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته
lebanon 24
10/02/2025 11:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الجزائرية: نرفض بشكل قاطع مخططات التهجير من غزة ضمن مخطط أوسع لضرب المشروع الفلسطيني
lebanon 24
10/02/2025 11:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية: نعزي أنفسنا وشعبنا بالمصاب الجلل والفقد العظيم باستشهاد القادة
lebanon 24
10/02/2025 11:49:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:27 | 2025-02-10
04:16 | 2025-02-10
04:16 | 2025-02-10
03:34 | 2025-02-10
03:29 | 2025-02-10
03:28 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24