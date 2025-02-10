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"رويترز": سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتًا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة

Lebanon 24
10-02-2025 | 03:22
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