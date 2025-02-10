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وزارة الاقتصاد الألمانية: يجب أخذ تهديد ترامب بفرض التعريفات الجمركية على محمل الجدّ

Lebanon 24
10-02-2025 | 05:43
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