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جعجع: أخذنا كل الضمانات اللازمة من قبل الرئيس سلام ألا يكون هناك عرقلة لعمل الوزارات من قبل وزارة المالية

Lebanon 24
10-02-2025 | 06:58
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