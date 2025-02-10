Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: نولي أهمية كبيرة لتكثيف جهود إعادة إعمار غزة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

Lebanon 24
10-02-2025 | 08:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري خلال استقباله مستشار الأمن القومي البريطاني يشدد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
lebanon 24
10/02/2025 17:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة السعي للتوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
lebanon 24
10/02/2025 17:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي والعاهل الأردني يؤكدان أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو الضمان لتحقيق السلام
lebanon 24
10/02/2025 17:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لإعادة إعمار سوريا
lebanon 24
10/02/2025 17:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:53 | 2025-02-10
10:49 | 2025-02-10
10:46 | 2025-02-10
10:40 | 2025-02-10
10:39 | 2025-02-10
10:38 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24