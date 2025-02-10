Advertisement

أخبار عاجلة

تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" تعلن انقسامها لفصيلين بسبب عدم توافق الرؤى بشأن الحرب وتحقيق السلام في السودان

Lebanon 24
10-02-2025 | 09:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست": نتنياهو يتوافق مع ترامب بشأن إمكانية تحقيق السلام في الشرق الأوسط
lebanon 24
10/02/2025 17:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حميدتي: تقدم الجيش السوداني حدث بسبب "مسيّرات إيرانية" وإسناد من جنود "التقراي" الإثيوبيين
lebanon 24
10/02/2025 17:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تعلن عن "قمة عربية طارئة" بشأن "تطورات القضية الفلسطينية"
lebanon 24
10/02/2025 17:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تعلن "رفضا قاطعا" لخطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
10/02/2025 17:58:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:58 | 2025-02-10
10:57 | 2025-02-10
10:56 | 2025-02-10
10:55 | 2025-02-10
10:53 | 2025-02-10
10:49 | 2025-02-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24