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رئيس حزب "ديمقراطيون" الإسرائيلي: الحكومة التي تتخلى عن المختطفين ليست فاشلة فحسب بل مجرمة

Lebanon 24
10-02-2025 | 10:08
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