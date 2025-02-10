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استنفار أمني إسرائيلي في محيط مستوطنة "ياد مردخاي" بعد اشتباه بعملية تسلل من غزة (العربية)

Lebanon 24
10-02-2025 | 13:38
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