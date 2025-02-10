نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: توقعات الناس مرتفعة ولكن اعتقد أنّه يمكن اكتساب ثقة المواطن عندما يكون هناك صدق في التعامل مع الناس والبدء بطريق الاصلاح ولدّي ثقة أنّ الناس تعرف ما اذا كان الشخص جادّ وصادق

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