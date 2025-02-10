نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري عن لقاء جعجع مع وزراء الخارجية والطاقة والصناعة والمهجرين: هؤلاء الوزراء ليسوا حزبيين والمعيار الحقيقي هو بالممارسة

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