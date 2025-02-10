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نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري: ياسين جابر هو اليوم وزير التسهيل وليس التعطيل وهو مدرك انّ دور وزارة المالية اليوم مساعدة بقية الوزارات

Lebanon 24
10-02-2025 | 14:49
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