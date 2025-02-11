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القيادي في حماس سامي أبو زهري: لغة "التهديدات" ليس لها قيمة وتؤدي فقط إلى تعقيد الأمور

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:04
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