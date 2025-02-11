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وزير العدل عادل نصار زار النقيب فادي المصري معلناً تعليق عضويته من النقابة طوال فترة توليه منصبه الوزاري

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:34
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