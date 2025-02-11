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الشرطة الأفغانية: 5 قتلى بانفجار قنبلة في إقليم قندوز شمال شرق البلاد

Lebanon 24
11-02-2025 | 02:39
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