مصادر بمعبر رفح البري: عبور 235 شاحنة مساعدات إنسانية إضافة إلى 24 شاحنة وقود وغاز تجاه معبري العوجة وكرم أبو سالم تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة

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