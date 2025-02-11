Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: جزء كبير من أوكرانيا يريد أن يكون روسيا ما يتوافق مع تصريحات ترامب

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: حققنا تقدما كبيرا لحل الصراع بأوكرانيا
lebanon 24
11/02/2025 13:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أوكرانيا قد تصبح تابعة لروسيا يوماً ما
lebanon 24
11/02/2025 13:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يشعر بالقلق.. "The Telegraph": هل سيطبق ترامب خطته بشأن غزة مع روسيا وأوكرانيا؟
lebanon 24
11/02/2025 13:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الحرب بين روسيا وأوكرانيا "عبثية"
lebanon 24
11/02/2025 13:07:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:04 | 2025-02-11
05:54 | 2025-02-11
05:50 | 2025-02-11
05:48 | 2025-02-11
05:48 | 2025-02-11
05:46 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24