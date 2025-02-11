Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة تفرض عقوبات لمواجهة هجمات برامج الفدية في روسيا

Lebanon 24
11-02-2025 | 08:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موقع وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر رخصة عامة مرتبطة بسوريا
lebanon 24
11/02/2025 16:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان
lebanon 24
11/02/2025 16:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على روسيا
lebanon 24
11/02/2025 16:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تزيد تصدير الشوكولاتة إلى الولايات المتحدة
lebanon 24
11/02/2025 16:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:43 | 2025-02-11
09:38 | 2025-02-11
09:21 | 2025-02-11
09:11 | 2025-02-11
09:09 | 2025-02-11
09:00 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24