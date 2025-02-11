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الرئيس عون لوفد "حركة شباب لبنان": الشباب هم المستقبل ونعتمد عليهم فلبنان الغد هو لشبابه وليسَ لغيرهم اجعلوا لبنان دائمًا نُصبَ أعينكم فأنتم جهاز الرقابة علينا وعلى الحكومة
Lebanon 24
11-02-2025
|
10:20
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