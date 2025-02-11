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العاهل الأردني خلال لقاء ترامب: سندعم ترامب لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة

Lebanon 24
11-02-2025 | 12:30
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