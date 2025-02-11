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سلام: الحكومة ستحصن نفسها بناء على ثقة المواطنين وهذه حكومة انتقالية لنبني دولة ومؤسسات

Lebanon 24
11-02-2025 | 13:56
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