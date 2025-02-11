Advertisement

أخبار عاجلة

سلام: البيان الوزاري سينص على تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: مطالبنا في البيان الوزاري هي تنفيذ القرار 1701 واتّفاق وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة
lebanon 24
12/02/2025 01:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ملامح البيان الوزاري للحكومة الجديدة باتت واضحة لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الذي لا يعني فقط جنوب الليطاني
lebanon 24
12/02/2025 01:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: تحدّثت مع القاضي سلام قبل التسمية على عناوين سياسية متعلّقة بالـ 1701 والبيان الوزاري والموضوع الشيعي والنازحين وقانون الانتخاب وغيره
lebanon 24
12/02/2025 01:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري
lebanon 24
12/02/2025 01:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-02-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:25 | 2025-02-11
18:24 | 2025-02-11
18:23 | 2025-02-11
18:13 | 2025-02-11
18:12 | 2025-02-11
18:09 | 2025-02-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24