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سلام: يجب تثبيت الحدود بين لبنان وسوريا وبعد تغيير النظام أصبح هناك أفق حقيقيّ في إمكانية عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم

Lebanon 24
11-02-2025 | 14:53
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