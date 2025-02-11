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هيئة قناة بنما: عمليات العبور عبر القناة تنخفض إلى متوسط 32.6 سفينة يومياً في شباط

Lebanon 24
11-02-2025 | 17:22
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