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"تايمز أوف إسرائيل": جدعون ساعر أبلغ السفراء الأوروبيين أن إسرائيل ستعود للقتال في غزة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن
Lebanon 24
11-02-2025
|
18:12
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