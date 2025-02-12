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يسرائيل هيوم: قائد فرقة غزة باراك حيرام يطلب من قوات الجيش في محور فيلادلفيا الحفاظ على اليقظة العملياتية

Lebanon 24
12-02-2025 | 01:19
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