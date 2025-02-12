14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: عدم وجود محادثات بشأن المرحلة التالية للاتفاق يضع استمرار هذه المرحلة في خطر كبير
Lebanon 24
12-02-2025
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وحماس بدأتا عبر الوسطاء محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وحماس بدأتا عبر الوسطاء محادثات أولية بشأن إطار مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق
12/02/2025 11:42:55
12/02/2025 11:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي: استعداد لاستئناف الحرب حال فشل التوصل لتفاهمات بشأن المرحلة الثانية للصفقة
Lebanon 24
القناة 12 عن مصدر أمني إسرائيلي: استعداد لاستئناف الحرب حال فشل التوصل لتفاهمات بشأن المرحلة الثانية للصفقة
12/02/2025 11:42:55
12/02/2025 11:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مصادر في الدول الوسيطة أعربت عن غضبها إزاء تأجيل إسرائيل المحادثات بشأن المرحلة الثانية
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مصادر في الدول الوسيطة أعربت عن غضبها إزاء تأجيل إسرائيل المحادثات بشأن المرحلة الثانية
12/02/2025 11:42:55
12/02/2025 11:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر مقرب من نتنياهو: الوفد الإسرائيلي بدأ محادثات مع الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر مقرب من نتنياهو: الوفد الإسرائيلي بدأ محادثات مع الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق
12/02/2025 11:42:55
12/02/2025 11:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
Lebanon 24
إجتماع سريّ للإطاحة بالشرع وحكومته.. من ضمّ وكيف تمّ التخطيط للعمليّة؟
11:00 | 2025-02-11
11/02/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
06:29 | 2025-02-11
11/02/2025 06:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
Lebanon 24
"سؤال محرج": هل تحبّ ماريتا الحلاني زوجها أكثر من والدها الفنان عاصي؟ شاهدوا ما قالته
11:10 | 2025-02-11
11/02/2025 11:10:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!
Lebanon 24
الوزير الجديد "ممتعض" و "أخذ على خاطرو"!
13:45 | 2025-02-11
11/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
Lebanon 24
عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه "وزير العمل"
12:39 | 2025-02-11
11/02/2025 12:39:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:28 | 2025-02-12
ميقاتي: نحن ندعم الحكومة بشكل كامل لأن في ذلك خير للبنان وخير لكل مواطن لبناني
04:27 | 2025-02-12
الرئيس نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: تشرفت بلقاء الرئيس عون وتحدثنا عن الأوضاع الراهنة لاسيما في الجنوب
04:18 | 2025-02-12
روبيو: حماس تواصل استخدام شبكات لتهريب أسلحة لإعادة بناء صفوفها
04:16 | 2025-02-12
روبيو: إسرائيل لن تسمح لحماس باستغلال وقف النار لإعادة بناء صفوفها
04:15 | 2025-02-12
الرئيس الفلسطيني: شعبنا متمسك بالبقاء على أرضه في غزة والضفة والقدس وفلسطين "ليست للبيع"
04:15 | 2025-02-12
الجيش الإسرائيلي يعلن أنه أسقط صباح اليوم طائرة مسيّرة عن بُعد جنوبي قطاع غزة بعد عبورها من إسرائيل
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
12/02/2025 11:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
12/02/2025 11:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
12/02/2025 11:42:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24