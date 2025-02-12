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القناة 12 عن مصدر إسرائيلي: عدم وجود محادثات بشأن المرحلة التالية للاتفاق يضع استمرار هذه المرحلة في خطر كبير

Lebanon 24
12-02-2025 | 01:40
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