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مصادر سورية: الجيش الإسرائيلي يتوغل في بلدة "صيدا الجولان" في ريف القنيطرة الجنوبي

Lebanon 24
12-02-2025 | 04:03
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