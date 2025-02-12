Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: نحن ندعم الحكومة بشكل كامل لأن في ذلك خيراً للبنان وخيراً لكل مواطن لبناني

Lebanon 24
12-02-2025 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي من بعبدا: ندعم الحكومة الجديدة بشكل كامل
lebanon 24
12/02/2025 14:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: مستمر بالعمل العام وهمي هو هم المواطن وسأكون مُعارضاً لأي شيء يعارض المصلحة اللبنانية العليا
lebanon 24
12/02/2025 14:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة الجديدة تشكلت بطريقة دستورية وراعت التوافق الطائفي والميثاقية اللبنانية وعليها أن تبرهن أنها قادرة على مواجهة التحديات والقيام بالإصلاحات المطلوبة
lebanon 24
12/02/2025 14:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة اللبنانية تؤكد استمرار العمل بموجب تفاهم وقف اطلاق النار حتى 18 شباط
lebanon 24
12/02/2025 14:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:18 | 2025-02-12
07:12 | 2025-02-12
07:07 | 2025-02-12
06:59 | 2025-02-12
06:51 | 2025-02-12
06:40 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24