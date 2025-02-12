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وزير العدل عادل نصار خلال التسليم والتسلّم: أؤكّد التزامي بالعمل على ضمان حقوق الأفراد وحماية الحريات العامة وتأمين حقّ الدفاع والحفاظ على الحقوق الأساسية التي تشكّل ركائز دولة القانون

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:15
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