وزير العدل عادل نصار خلال التسليم والتسلّم: أؤكّد التزامي بالعمل على ضمان حقوق الأفراد وحماية الحريات العامة وتأمين حقّ الدفاع والحفاظ على الحقوق الأساسية التي تشكّل ركائز دولة القانون

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