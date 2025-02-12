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السنيورة من قصر بعبدا: أمامنا فترة صعبة ويجب ان يصار الى ادارة حقيقية لتوقعات اللبنانيين وفرز الاولويات وهناك امكانية لمعالجة الكثير من المشكلات بالتعاون بين اللبنانيين

Lebanon 24
12-02-2025 | 05:43
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