Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس تمام سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية: نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة ونأمل أن تسود أجواء التعاون لما فيه خير البلد

Lebanon 24
12-02-2025 | 06:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس تمام سلام: صفحة جديدة في لبنان بدأت بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتُستكمل مع تسمية نواف سلام تشكيل الحكومة ونتمنى للرئيس المكلف كلّ التوفيق ونضع إمكانياتنا في تصرّفه
lebanon 24
12/02/2025 17:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية: لدينا آمال كبيرة بنجاح الحكومة الجديدة، وقد بحثنا مع الرئيس عون مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب في 18 شباط الحالي
lebanon 24
12/02/2025 17:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي يتصل برئيس الحكومة الدكتور نواف سلام مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة ومتمنيا له وللوزراء التوفيق في مهامهم
lebanon 24
12/02/2025 17:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية بعد لقائه سلام: نأمل بتشكيل الحكومة قريباً كي تستطيع بالتعاون مع الرئيس جوزاف عون التفرّغ لإعادة الإعمار وفرض الأمن والاستقرار
lebanon 24
12/02/2025 17:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:58 | 2025-02-12
09:54 | 2025-02-12
09:33 | 2025-02-12
09:25 | 2025-02-12
09:25 | 2025-02-12
08:58 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24