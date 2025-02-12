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أخبار عاجلة
وصول الرئيس سعد الحريري الى السراي الحكومي للقاء رئيس الحكومة نواف سلام
Lebanon 24
12-02-2025
|
08:31
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