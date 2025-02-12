Advertisement

أخبار عاجلة

مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف: ولي العهد السعودي لعب دورا كبيرا في الإفراج عن المواطن الأميركي "مارك فوغل" من روسيا

Lebanon 24
12-02-2025 | 09:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف سيتوجه إلى السعودية الثلاثاء للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
lebanon 24
12/02/2025 19:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يكثف جهوده للمضي قدما في اتفاق غزة
lebanon 24
12/02/2025 19:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يناقش أوضاع غزة مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط "ويتكوف" (العربية)
lebanon 24
12/02/2025 19:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أميركية : الوفد يتألف من مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ونائبته مورغان أورتيغاس ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والانخراط مع سوريا ناتاشا فرانشيسكي (الحرة)
lebanon 24
12/02/2025 19:23:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:21 | 2025-02-12
12:20 | 2025-02-12
12:20 | 2025-02-12
12:19 | 2025-02-12
12:04 | 2025-02-12
11:54 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24