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بلومبرغ عن مصادر مطلعة: إسرائيل تسعى إلى الاحتفاظ بعدد قليل من المواقع في لبنان

Lebanon 24
12-02-2025 | 12:44
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