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أكسيوس: إدارة ترامب رحبت بقرار الرئيس الفلسطيني إلغاء آلية دفع الأموال لعائلات الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
12-02-2025 | 15:02
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