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وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: دعمنا العسكري سيكون ضروريًا لأي هجوم إسرائيلي على مواقع إيران النووية المحصّنة

Lebanon 24
12-02-2025 | 16:58
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