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من المتوقع أن يلقي ترامب كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي (بلومبرغ)

Lebanon 24
12-02-2025 | 17:16
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