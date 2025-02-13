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ا ف ب: جهود الوسطاء تحرز تقدما تجاه إنهاء الأزمة المتعلقة بتطبيق اتفاق غزة

Lebanon 24
13-02-2025 | 01:44
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