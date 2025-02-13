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وسائل إعلام إسرائيلية: محاولة تنفيذ عملية عند مدخل قاعدة لواء نابلس شمال الضفة وقد تم تحييد المنفذ

Lebanon 24
13-02-2025 | 03:16
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