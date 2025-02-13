Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: قوات الجيش أطلقت النار على فلسطيني وقتلته على مدخل معسكر إسرائيلي جنوبي نابلس

Lebanon 24
13-02-2025 | 03:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية دمرت البنية التحتية بمدخل بلدة اليامون في جنين
lebanon 24
13/02/2025 11:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش أطلق النار لإبعاد فلسطينيين في غزة اقتربوا من قواته
lebanon 24
13/02/2025 11:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: محاولة تنفيذ عملية عند مدخل قاعدة لواء نابلس شمال الضفة وقد تم تحييد المنفذ
lebanon 24
13/02/2025 11:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش سينسحب من محور نتساريم غدا السادسة صباحا وفقا للاتفاق
lebanon 24
13/02/2025 11:49:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:41 | 2025-02-13
04:40 | 2025-02-13
04:39 | 2025-02-13
04:37 | 2025-02-13
04:37 | 2025-02-13
04:36 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24