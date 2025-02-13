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الرئيس ميقاتي غادر بيروت الى المانيا للمشاركة في"مؤتمر ميونيخ للأمن" الذي يبدأ اعماله غدا

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:09
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