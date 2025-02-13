وزيرة التربية ريما كرامي خلال التسليم والتسلّم: الظروف الاستثنائية استدعت مواقف غير اعتيادية وهذا بحدّ ذاته ثقل من الصّعب تحمّله فشكراً للوزير الحلبي على ما أنجز في ظلّ الظروف العصيبة

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