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ريما كرامي: وزارة التربية ثاني أكبر وزارة في حجم موظّفيها في الدولة اللبنانية وهي الأهمّ وأكثر وزارة معلّقة عليها الآمال لبناء مستقبل مشرق يستحقّه هذا الوطن وأبناؤنا

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:30
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