ريما كرامي: وزارة التربية ثاني أكبر وزارة في حجم موظّفيها في الدولة اللبنانية وهي الأهمّ وأكثر وزارة معلّقة عليها الآمال لبناء مستقبل مشرق يستحقّه هذا الوطن وأبناؤنا

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