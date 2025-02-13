Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الجمهوريّة خلالَ لقائه وفدًا من الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم: نعتزّ باللبنانيين في الخارج إذ إنَّ وحدتهم في الانتشار هي سرّ نجاحهم ومساهمتهم أساسيّة وفاعلة

Lebanon 24
13-02-2025 | 08:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: نعتزّ باللبنانيين في الخارج
lebanon 24
13/02/2025 17:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري: نقدّر للرئيس الجزائري المبادرات المتعددة التي قام بها من اجل لبنان
lebanon 24
13/02/2025 17:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال لقائه وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفانية: لبنان يتطلع إلى وقوف الاتحاد الاوروبي الى جانبه لتطبيق بنود اتفاق وقف النار
lebanon 24
13/02/2025 17:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت: أنا على توافق وتشاور مستمر مع رئيس الحكومة المكلف، وسنصل إلى صيغة حكومية تعتمد على المعايير والمبادئ التي حددناها
lebanon 24
13/02/2025 17:58:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:51 | 2025-02-13
10:50 | 2025-02-13
10:36 | 2025-02-13
10:28 | 2025-02-13
10:25 | 2025-02-13
10:17 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24