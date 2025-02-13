رئيس الجمهوريّة خلالَ لقائه وفدًا من الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم: نعتزّ باللبنانيين في الخارج إذ إنَّ وحدتهم في الانتشار هي سرّ نجاحهم ومساهمتهم أساسيّة وفاعلة

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