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رويترز عن مسؤول أميركي: إدارة ترامب تتحرك نحو توقيع إطار دفاعي جديد بين الهند والولايات المتحدة

Lebanon 24
13-02-2025 | 09:28
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