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إعلام إسرائيلي: نتنياهو يجري تقييما أمنيا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بمقر القيادة الجنوبية قرب غزة

Lebanon 24
13-02-2025 | 09:29
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