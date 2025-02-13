Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس المجلس الأوروبي: ينبغي ألا تشكل روسيا تهديدا لأوكرانيا أو أوروبا أو الأمن الدولي

Lebanon 24
13-02-2025 | 09:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: أوروبا ستدافع دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي
lebanon 24
13/02/2025 18:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالها ويقوض نظام العدالة الدولية
lebanon 24
13/02/2025 18:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ولي العهد السعودي ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً
lebanon 24
13/02/2025 18:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة البنك المركزي الأوروبي: لدينا القدرة لأن تكون دول أوروبا لاعبا رئيسيا في الاقتصاد الدولي
lebanon 24
13/02/2025 18:00:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:51 | 2025-02-13
10:50 | 2025-02-13
10:36 | 2025-02-13
10:28 | 2025-02-13
10:25 | 2025-02-13
10:17 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24