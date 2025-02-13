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أكسيوس: وزارة الخزانة الأميركية تُعلن فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

Lebanon 24
13-02-2025 | 10:50
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