Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لماكرون خلال مؤتمر باريس الوزاري من أجل سوريا: نشعر بإهتمام فرنسا وحرصها على إستقرار لبنان ونعول على تعزيز العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مصافحته ماكرون...يوسف رجّي: نشعر بإهتمام فرنسا وحرصها على إستقرار لبنان
lebanon 24
14/02/2025 02:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية يوسف رجي يتوجه الى فرنسا غدًا للمشاركة في مؤتمر في شأن سوريا (ال بي سي)
lebanon 24
14/02/2025 02:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون لوزير الخارجية الجزائرية: سنعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين ولبنان ممتن لمواقف الجزائر الداعمة لقضاياه خصوصاً في مجلس الأمن الدولي
lebanon 24
14/02/2025 02:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي غادر الى باريس للمشاركة في المؤتمر الوزاري حول سوريا
lebanon 24
14/02/2025 02:39:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:45 | 2025-02-13
18:44 | 2025-02-13
18:39 | 2025-02-13
18:36 | 2025-02-13
18:35 | 2025-02-13
18:21 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24