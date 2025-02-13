وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي لماكرون خلال مؤتمر باريس الوزاري من أجل سوريا: نشعر بإهتمام فرنسا وحرصها على إستقرار لبنان ونعول على تعزيز العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين

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